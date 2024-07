Magaly DISPARA contra Yahaira Plasencia por quebrarse en los Premios Heat: "Tampoco te me martirices"

Yahaira Plasencia volvió a ser noticia en las últimas horas luego de la reciente participación de la salsera en un evento de los Premios Heat. Por ello, Magaly Medina salió al frente para criticarla duramente por llegar a quebrarse durante su intervención.

En su discurso, la intérprete nacional reveló que la fama le llegó a muy temprana edad y de forma acelerada por lo que llegó a cometer diversos errores en su vida que le ganaron fuertes cometarios en su contra.

Sin embargo, la figura de ATV cree poco en esta especie de autocrítica de la cantante por lo que decidió arremeter contra ella en la última edición de su programa.

Ahí, la 'Urraca' aseguró que Yahaira no contó todo lo que sucedió en los últimos años como el capítulo donde le fue infiel a Jefferson Farfán con otros futbolista y por lo que fue duramente criticada en el pasado.

"Es bien fácil mentir a otro país. Tampoco te me martirices. Lo que pasa es que en el 2016 se hizo público la versión del ex de ella, el jugador Gerson Reyes donde él sale en un programa de televisión como 'El valor de la verdad' a contar que ella le puso los 'cachos' con él a Jefferson Farfán. Eso no solamente causó que la relación se terminara sino que también la gente la criticara, le hicieron comentarios muy malos y feos", precisó.