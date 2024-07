Magaly critica a Yahaira Plasencia por su nuevo retoquito: "Quiso ponerse la boca de Jefferson Farfán"

Magaly Medina utilizó su programa 'Magaly TV La Firme' del 10 de julio para lanzar comentarios sarcásticos sobre varios artistas peruanos que asistieron a los Premios Heat 2024. La presentadora también se enfocó en los retoquitos de la cantante Yahaira Plasencia, llegando incluso a compararla con su expareja Jefferson Farfán.

La periodista cuestionó la notoriedad de estos artistas fuera del país, insinuando que probablemente ninguno de ellos es conocido en el extranjero. Posteriormente, hizo referencia específica a la intérprete de 'Cobarde', Yahaira Plasencia, y sus retoques estéticos.

"Entonces, bueno, se han ido todos y la 'Yaja' ha mostrado que se ha hecho retoques para irse a esta premiación donde ella no va a recibir ningún premio, no. No va a recibir ningún premio", dijo Magaly Medina con sarcasmo.

La crítica se volvió más personal cuando Magaly comparó los labios de Plasencia con los de su expareja Jefferson Farfán, en un tono burlesco.