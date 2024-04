¡Se pasó de frío! Sergio George FULMINA a Yahaira Plasencia EN VIVO: "Estás por tu talento y por las nalg**"

24/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia y Sergio George hicieron una transmisión en vivo por Instagram, donde realizaron unas bromas bastante subidas de tono. Como se recuerda ambos se encuentran en Las Vegas para asistir a los Latin American Music Awards, gala que premia lo mejor de la música latina.

Sergio George Trolea a Yahaira Plasencia

La salsera y el productor musical hicieron una transmisión para el disfrute de todos sus seguidores. En esta, su exmanager y también amigo, se encontraba bastante eufórico por lo que no dudó en hacerle algunas bromas, bastante fuertes, a la popular 'Reina del Toto'.

Durante el live, George resaltó que la cantante se encuentra en la cúspide de su carrera gracias a su performance en el escenario: "En serio, estás aquí por tu talento", algo que tomó con seriedad la artista peruana.

No obstante, no se esperaba que iba a ser troleada por Sergio George, quien agregó: "Y también por las nalgas" , la frase fue bien recibido por la ex pareja de Jair Mendoza, quien atinó a reír junto a su amigo.

¿Yahaira alista proyecto junto a Thalía?

Yahaira Plasencia brilló junto a Thalía durante los ensayos de los 'Latin American Music Awards 2024′. La cantante peruana desfilará este jueves en la alfombra roja del evento celebrado en Las Vegas, donde se espera la presencia de destacadas figuras como Becky G, Raw Alejandro, Feid, Peso Pluma, entre otros.

Pese a la expectativa del público respecto a una posible colaboración entre Yahaira y la mexicana, la artista peruana reveló que en realidad este habría sido un encuentro casual debido a que ella no participará en el escenario central del evento en esta ocasión.

"No estaré en el escenario central. Sin embargo, una artista debe ser parte de estas ceremonias para poder absorber lo mejor de las diversas propuestas y tender puentes, y expandir nuestra red de trabajo", expresó la autodenominada 'Patrona'.

Durante su estadía en Las Vegas, la cantante aprovechará para reunirse con varias personalidades de la industria musical en Estados Unidos, con el fin de seguir impulsando su carrera.

Como se mencionó, Sergio George le dijo sus verdades a Yahaira Plasencia y le aseguró que está en Las Vegas por su talento, pero destacó que también gracias a sus atributos, durante una transmisión en vivo que realizaron en Instagram, desde Las Vegas.