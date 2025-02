Tilsa Lozano juerguea sin Jackson Mora: Exvengadora olvida las penas y presunta infidelidad del luchador

11/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Todo indica que Tilsa Lozano habría decidido olvidar las penas y la presunta infidelidad de Jackson Mora. Y es que la exvengadora fue captada juergueando hasta altas horas de la noche en una discoteca del sur pese a que, hace unos días, Magaly Medina difundió que el luchador la engañó en su más reciente viaje a Colombia.

Tilsa Lozano se divierte sin Jackson Mora

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe donde se le ve a Tilsa Lozano disfrutando de lo lindo en una discoteca del sur de Lima en compañía de sus más fieles amigas.

Sin embargo, lo que terminó por llamar la atención fue que en ningún momento se apareció su esposo Jackson Mora, quien recientemente fue acusado por un empresario colombiano de haberla engañado durante su estadía en un hotel del país 'cafetero'.

En las imágenes, también se puede apreciar que la exvengadora ingiere hasta tres vasos de chilcano, mientras conversa efusivamente con sus amigas, entre las que se encontraba Maricris Rubio. Es importante mencionar que, previo a ello, Magaly Medina reveló que la modelo habría decidido pasar el fin de semana al sur de Lima para alejarse quizá de toda la polémica relacionada al luchador.

Tilsa Lozano borra fotos con Jackson Mora

Luego del escándalo, los seguidores del portal 'Instarándula', notaron que la 'exvengadora' habría borrado las fotos en las que se lucía con el boxeador, al parecer por decisión propia: "La Tilsa no es tonta, y si le han puesto los cuernos lo va a apechugar... No parece ser del club de la flaca esta, que le chocaba el carro a su marido (no me acuerdo su nombre".

Enseguida, el periodista de espectáculos, Samuel Suárez, manifestó que si no hubo infidelidad por parte de Mora, la popular 'Tili' sería la primera en salir a descartar dicha situación; sin embargo, no se ha pronunciando.

"Si es que realmente no hubo infidelidad, Tilsa sería la primera en salir a poner las manos al fuego por su esposo, pero hasta ahorita solo han desaparecido algunas fotos con Jackson. Solo ha quedado una de las galerías con él, las demás ya no las veo", escribió.

De esta manera, se conoció que Tilsa Lozano pasó un fin de semana sin su esposo Jackson Mora, pero juergueando con sus amigas en una discoteca del sur de Lima, dejando de lado toda la polémica de infidelidad que envuelve al luchador.