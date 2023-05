Magaly Medina se burla de los vestidos de Ethel Pozo: "Parece una bolsa de basura con cinturón"

No se guardó nada. Magaly Medina volvió a hablar de Ethel Pozo después de varios días, y esta vez lo hizo para burlarse de los vestidos que la conductora usa en su programa "América hoy", pues hasta expresó que uno de sus trajes parece una bolsa de basura.

Todo empezó cuando Magaly dijo que había evitado tocar el nombre de Ethel hace varios días para que no vayan a pensar que se la había agarrado con ella, pero que esa vez no podía pasar por alto uno de los trajes que usó en el programa de ayer.

La popular 'urraca' comenzó cuestionando quién asesora del estilo de Ethel Pozo, pues criticó un look que la hija de Gisela Valcárcel usó y que consistía en un saco gigante, tipo 'over size' y un pantalón grande, que la basta llegaba hasta el piso.

En la misma línea, expresó que parece que nadie la asesora al momento de vestirse.

"Es como si le diera la ropa en la mañana si previamente prepararse (...) Pobrecita esta chica no tiene equipo de producción", agregó.

En otro momento, la periodista de espectáculos, hizo un pedido a su equipo de producción diciendo que le compren un espejo, e incluso se dirigió a Valeria Piazza, para decirle que la ayude en su estilo.

"¿Por qué no hacen una colecta sus compañeras, no hace nada ahí ("América hoy")? Por ejemplo Valeria Piazza que está de adorno, por lo menos que piense, que la asesore. Porque algo que debe saber hacer una ex modelo es por lo menos tener un poco de criterio para la ropa y podría hacerle ese gran favor a su jefa", puntualizó.