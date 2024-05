Magaly Medina 'CUADRA' a Ana Paula Consorte por quejarse de vivir en Trujillo: "Bienvenida a Perú"

Magaly Medina vuelve a remecer el espectáculo nacional tras no dudar en arremeter y 'cuadrar' a la pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, por el polémico video donde revelaba su incomodidad por la falta de agua e internet en su vivienda de Trujillo.

Recordemos que la modelo hace uso de sus redes sociales para mantenerse activa con sus seguidores, pero esta vez causó gran revuelo al expresar que no la está pasando nada bien en la ciudad norteña.

Según lo señalado por Ana Paula, su conexión a Internet fue suspendida porque no se había realizado el pago correspondiente y para poder salir del apuro usó los datos móviles de su celular, lo que le resultó un proceso muy lento.

Además, contó que a pesar de que viven en una lujosa residencia dada por el cuadro 'Poeta', han tenido días en los que el servicio de agua se ha ido. Otro motivo de su frustración es que no tenían aire acondicionado con aire caliente.

"Sueno como esos viejos que se quejan en Instagram, pero es difícil. La semana pasada estaba sin agua y entonces hasta mi amigo me preguntó 'Ana, pero ¿por qué no te fuiste y te quedaste directamente en un hotel?' ¿no? Todos los días intentaba arreglar eso. Al final del día decían que no se arreglaría, que se haría al día siguiente", comentó, dejando entrever de que a pesar de todo, permanecerá al lado de su familia.