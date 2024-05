¡No aguanta más! Ana Paula Consorte se queja de su vida en Trujillo: "Es terrible"

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde que Paolo Guerrero firmó su contrato con el club deportivo UCV, Ana Paula Consorte ha tenido que dar un giro radical en su vida y hasta se especuló que tendría ciertas discrepancias con el padre de su hijo.

Muchos comentaban que la modelo no quería mudarse a Trujillo y que nuestro país no le gustaba como un lugar para establecerse. Sin embargo, luego de unas semanas, la garota se mostró muy feliz al lado del 'Depredador' y pusieron fin a este tipo de habladurías.

Esta vez, la brasileña dejó boquiabiertos a todos al confesar que no la está pasando nada bien en la ciudad norteña y enumeró la serie de molestias que está padeciendo día a día.

Ana Paula Consorte se queja de su vida en Trujillo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Paula Consorte compartió una serie de historias dentro de la tendencia 'Get ready with me' (Alístate conmigo). En estas publicaciones, no dudó en expresar su frustración por los problemas que ha estado enfrentando, comenzando por los cortes de internet

Según la modelo, su conexión fue suspendida porque no se había realizado el pago correspondiente. Para solucionar esto, tuvo que usar los datos móviles de su teléfono, lo que resultó en una conexión extremadamente lenta.

Además, narró cómo algunos días atrás sufrió un corte de agua programado por las entidades locales. A pesar de la incidencia, decidió no trasladarse a un hotel, optando por quedarse en casa con su familia.

"Hola a todos. Sueno como esos viejos que se quejan en Instagram, pero es difícil. La semana pasada estaba sin agua y entonces hasta mi amigo me preguntó 'Ana, pero ¿por qué no te fuiste y te quedaste directamente en un hotel?' ¿no? Todos los días intentaba arreglar eso. Al final del día decían que no se arreglaría, que se haría al día siguiente", explicó en sus historias.

Esto no fue todo, Ana Paula, también se quejó del mal funcionamiento del aire acondicionado.

"Para empeorar las cosas, hay más, el aire acondicionado no funciona en caliente, o sea que la casa está toda fría y hace frío, uno que no me esperaba. Te juro que pensaba que aquí solo hacía calor. En fin, estas perlas de la vida que da día ", agregó con evidente descontento.

En resumen, Ana Paula Consorte no la está pasando nada bien en Trujillo y compartió con sus seguidores todas las quejas que tiene durante su estadía en la ciudad norteña.