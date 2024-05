¿Tendrá más hijos? Paolo Guerrero habla sobre agrandar la familia con Ana Paula Consorte

27/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte sorprendió a todos al mostrar una nueva faceta como entrevistadora en su nuevo canal de YouTube. La brasileña sorprendió al tener como primer invitado a Paolo Guerrero a quien puso en aprietos con sus impactantes preguntas.

Uno de los temas más tensos que se tocó durante la charla fue la posibilidad de ampliar la familia con más hijos, especialmente ante los rumores recientes de un embarazo, que la modelo ha desmentido.

¿Paolo Guerrero planea tener más hijos?

Recordemos que Paolo Guerrero ya tiene cinco hijos, dos de ellos son con Ana Paula Consorte, quien no dudó en consultarle si le gustaría agrandar la familia. "¿Tú querrías más hijos?", fue la consulta que le hizo la garota en representación de uno de sus seguidores.

El 'Depredador' con una expresión un tanto dudosa, respondió: "No... trataré. Cinco está súper bien, pero uno nunca sabe que viene uno más, más adelante. Uno más, quizá. Pero no sabemos", revelando así que aunque considera que tener cinco hijos es suficiente, no cierra del todo la puerta a la posibilidad de otro en un futuro.

¿Guerrero no quiere ir al altar?

Según fuertes rumores, la 'garota' y el 'Depredador' se comprometieron en marzo de este año, justo antes de que se mudaran oficialmente al Perú para que Guerrero pueda continuar con su carrera futbolística en el club Universidad César Vallejo (UCV).

Ahora que la modelo estrenó el primer capítulo de 'Ana Paula: Mi Mundo' no dudó en hacerle 'picantes' preguntas a su amado, empezando por aquella relacionada al matrimonio.

"Para cuándo", fue la contundente interrogante que le hizo Consorte al delantero de la Selección Peruana, por lo que él no tuvo problemas en responder que, si bien aún no se han dado el tiempo de hablar sobre ello, algún día seguro se va a dar.

"No hemos llegado a hablar cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro", mencionó el pelotero durante la entrevista, dejando boquiabierto a más de un fanático que de seguro esperó una fecha exacta para tan anhelado día por parte de la brasileña.

Como se mencionó, Paolo Guerrero habló sobre la posibilidad de seguir agrandando la familia y aseguró que cinco son suficiente. Sin embargo, no descartó que pueda tener un heredero más en el futuro.