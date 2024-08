Magaly Medina despide a su DJ por no poner su canción favorita: "Gracias por tus servicios"

En una sorprendente y tensa situación durante la emisión del 26 de agosto de 'Magaly TV, La Firme', Magaly Medina expresó su frustración en vivo al despedir a DJ TexBeat del programa. La razón de su enojo fue que no reprodujo la canción elegida por la conductora, lo que generó un momento incómodo y llevó a la decisión de expulsar al profesional en plena transmisión.

Magaly Medina quedó en estado de shock cuando su icónica canción de apertura, 'Quítate tú, que llegó la caballota' de Ivy Queen, no sonó al inicio de su programa. La falta de la música habitual no solo sorprendió a la conductora, sino también a su equipo de producción, quienes, desesperados, le pidieron al sonidista que solucionara el problema mientras el programa estaba al aire.

El momento de tensión se hizo evidente cuando la conductora trató de disimular su molestia, pero rápidamente se tornó en indignación cuando dirigió sus críticas directamente al DJ.

"Oye la música, ¿Qué pasó? Después dicen que por qué mis DJ's y yo no nos llevamos bien. ¿Puedes soltarme música por fa? Gracias, dos soles de música, a ver si me das dos soles. No, ya no sácalo," fueron algunas de las palabras de Magaly Medina antes de despedir al DJ en vivo.

Magaly Medina no solo expresó su enojo por la falta de la canción de apertura, sino que también decidió tomar medidas drásticas. Durante el mismo episodio, la conductora despidió al DJ en vivo, evidenciando su frustración con el desempeño del nuevo contratado.

En diversas ocasiones, Magaly Medina ha manifestado su insatisfacción con el trabajo de sus DJs, criticando particularmente la elección de canciones que utilizan durante sus transmisiones en vivo.

Al respecto, varios DJs han comentado que la controvertida periodista los ha tratado mal e incluso han mencionado que el pago no es adecuado. A esto se suma un reciente audio filtrado por DJ Sergio Delgado en sus redes sociales, que se difundió rápidamente.

En dicho audio, se escucha a la conductora reafirmar su descontento con el trabajo de sus DJs. Además, hace un desafortunado comentario sobre los eventos de San Juan de Lurigancho.

"Las que me están poniendo son demasiado antiguas, las ponen todos los otros y las que digo que no. Yo no sé. yo sé cuales me gustan y en base a eso agarras. Pero no, ¿por qué es mucha casualidad que son las mismas canciones con las que he botado a los otros DJ, las mismas", se le escucha decir muy disgustada a un miembro de su producción.