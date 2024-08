Periodista deportivo pide la convocatoria de jugador que destaca en Alianza Lima: "El nivel que mostró es de selección"

Quedan pocos días para que la Selección Peruana vuelva a disputar un encuentro de Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba a Colombia en el Estadio Nacional por la jornada siete de esta competición. Por ello, Jorge Fossati ya ultima detalles para lo que será su convocatoria la cual parece que tendrá novedades, ausencias y regresos que darán que hablar.

En medio de esta espera, diversos periodistas del medio nacional ya analizan lo que será esta posible lista y los futbolistas que podrían integrarla por destacar en el futbol peruano y en sus respectivas ligas. Por ejemplo, Pedro García, conductor de 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, pidió el llamado de un jugador de Alianza Lima que viene haciendo las cosas bien en el Torneo Clausura.

El hombre de prensa hizo su exigencia durante la última edición del programa 'Doble Punta' en YouTube luego de opinar sobre lo que fue el triunfo de los blanquiazules sobre Cienciano por 3-0. En este partido, Catriel Cabellos fue la gran figura al convertir dos de los tres tantos que le dieron la victoria a los dirigidos por Mariano Soso.

Por ello, Pedro García pidió que Jorge Fossati lo considere en su próxima nómina pues ha demostrado el nivel necesario para ser llamado a la Selección Peruana y pueda ser una alternativa para los encuentros ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias.

"Alianza superó su problema de gol y ganó con contundencia. Además, con un doblete de Catriel que jugó muy bien, en una posición que no es la de siempre, que para mí, el nivel que mostró es de selección. No por el doblete, sino porque viene jugando bien y lo rubricó con un doblete", inició.

"Me van a decir 'no te apures con Catriel'. Sí estoy apurado porque la selección está apurada por encontrar soluciones en este momento. ¿Cómo no va a estar apurada si Fossati le dio a Cueva la posibilidad de rehacerse? Es por un tema de apuro, 'y los que estén bien, que jueguen nomás'", agregó.