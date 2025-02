Fredy Hinojosa rechaza investigaciones del MP: "Frigoinca no suscribió ningún contrato durante mi gestión"

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, se pronunció nuevamente respecto a las investigaciones del Ministerio Público sobre una presunta red de corrupción vinculada al programa de alimentación escolar Qali Warma.

En declaración a la prensa, Hinojosa reafirmó que durante su gestión como director ejecutivo de la entidad (entre 2019 y 2022), la empresa Frigoinca, propiedad de Nilo Burga, no suscribió ningún contrato con el programa, contraviniendo las acusaciones formuladas por las autoridades.

"No tengo absolutamente nada que ver en los hechos que investiga el Ministerio Público, la empresa Frigoinca durante mi gestión, no firmó, no suscribió ningún contrato", aseguró Fredy Hinojosa.