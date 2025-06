Magaly Medina explota contra Mario Irivarren por seguir detrás de Vania Bludau: "Le faltó cerebro"

Magaly Medina se fue con todo y criticó que Mario Irivarren aún esté detrás de Vania Bludau. Y es que la modelo aseguró que después del episodio de agresión que vivió con el chico reality, el capítulo entre ellos se cerró, por lo que no tendría pensando volver a mantenerlo cerca ni como amistad.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos par referirse a las declaraciones de Vania Bludau, donde dejó en claro que no tiene ni la más mínima intención de volver a conversar con Mario Irivarren. La 'Urraca' despotricó contra el chico reality, afirmando que este sería una persona tóxica al no

En conversación con el programa de Magaly Medina, Vania Bludau confesó que si bien tenía pensado ir al matrimonio de Ale Baigorria, su presencia iba a registrarse en la iglesia mas no en la fiesta debido a que no quería cruzarse con Mario Irivarren y su entorno cercano.

"La gente no sabe que yo para ir al matrimonio de Ale tuve unas conversaciones internas (...) yo iba a ir solamente a la iglesia porque no quería juntarme con él, presenciar un ambiente, pero al mismo tiempo entendí que era el matrimonio de una de mis mejores amiga y era ilógico que yo falte, (...) yo estuve de lo más bien, pasándola lindo (...) A mí no me grabaron hablando de él, no hubo nada raro", precisó.