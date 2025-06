Said Palao sorprende al compartir una tierna foto de su 'primer bebé' con Alejandra Baigorria

Said Palao emocionó a sus fans al compartir una tierna fotografía del rostro de su 'primer bebé' con Alejandra Baigorria. Si bien la pareja dejó en claro que aún no tienen planes de convertirse en padres, esta inédita imagen dejó en shock a más de uno.

Luego de que Ale Baigorria anunciará que aún no están pensando en traer un heredero al mundo, Said Palao reavivó la emoción de sus seguidores al utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir una inédita fotografía de su 'primer bebé' con la rubia.

Y es que al interactuar con sus fans en la famosa 'Cajita de Preguntas', uno le cuestionó lo siguiente: "¿Piensas en cómo sería tu hijito con Ale?". El chico reality no quiso dejar esa pregunta al aire y respondió de una manera bastante peculiar: "Según la IA, así sería".

En la imagen se puede ver el rostro de un pequeño con rulos, ojos color café, nariz pequeña y sonrisa bastante tierna. Palao utilizó la Inteligencia Artificial para poder crear dicha fotografía e imaginar que así sería el pequeño que su amada Ale traería al mundo.

En declaraciones a un conocido medio, Alejandra Baigorria decidió reiterar que el problema ocasionado el día de su boda entre Mario Irivarren y Onelia Molina es solo un hecho que les compete a ellos como pareja. En esa línea, cuestionó que la quieran culpar por presuntamente planificar algo contra una persona que ni siquiera está en su círculo de amigos.

"A mí no me compete, el que es responsable de sus actos en Mario. Él ya asumió, tuvo su conversación, yo soy amiga de Mario, me habla y yo le digo "no sé qué hacer". Yo no sé por qué me quieren culpar a mí (...) Imagínate, planificar algo contra alguien que no está en mi círculo de amigos", dijo en un primer momento.