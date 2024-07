El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha enviado una carta notarial a la presentadora Magaly Medina tras los comentarios que realizó sobre la modelo Dorita Orbegoso en uno de sus programas. La polémica conductora no tardó en responder, criticando la intervención del órgano del Estado Peruano y sugiriendo que deberían enfocarse en asuntos más relevantes.

Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa a criticar la carta notarial enviada por el Ministerio de la Mujer en defensa de Dorita Orbegoso.

La presentadora de ATV se mostró indignada ante la carta notarial, defendiendo su trayectoria como periodista. Subrayó que a lo largo de los años ha realizado denuncias sobre violencia contra la mujer y ha invitado a especialistas para tratar estos temas en su programa.

"No me fastidien, Ministerio de la Mujer. Mi trabajo durante años ha sido criticar y cuestionar comportamientos detestables en las figuras públicas, ahora me vienen a decir que no lo puedo hacer y que tengo que enmendar la plana. El Ministerio de la Mujer están preocupándose de tonterías que no le competen", arremetió durante su programa.