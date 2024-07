Magaly Medina sobre ruptura de Luciana Fuster con Patricio Parodi: "Fue lo mejor que hizo"

04/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina vuelve a sorprender a todos al no dudar en aplaudir a Luciana Fuster por anunciar su ruptura amorosa con Patricio Parodi, asegurando que con ello demuestra madurez y ganas de progresar en su vida como Miss Grand International.

¡Fuerte y claro!

La conductora de 'Magaly TV: La Firme' aprovechó en abordar una noticia que dejó impactado a más de uno en el país: ¡el fin del amor de Luciana y el 'Pato'! Según Medina, la modelo "busca lo mejor para su vida".

"Esta chica, ¿cuántos años tiene?, ¿24 o 25 años? Tiene un mundo por delante y uno, cuando sale de su zona de confort, tiene que buscar lo que es mejor para uno. Los chicos jóvenes tienen que aprender a volar, tienen que ver nuevos aires, conocer nueva gente, pasear y crear memorias conociendo el mundo. Todo lo que puedan hacer y no estar pensando en jugar a la casita, al esposito y al perrito", expresó la popular 'Urraca'.

Asimismo, Medina resaltó que la modelo tomó una buena decisión, ya que "los chicos realities no logran progresar" porque están enfocados en solo "armar sus vasitos o realizar sus juegos" sin tomar en cuenta que la "televisión no les va a durar para siempre".

Aconseja a Luciana Fuster

Pero no todo quedó ahí, ya que Magaly siguió resaltando que no solo la distancia habría afectado la relación de la pareja sino que Luciana no dudó en aprovechar cada oportunidad que se le presentó desde que ganó la corona como Miss Grand International.

"Yo creo que lo mejor que hace esta chica es aprovechar esta oportunidad. Además, ella ya había aprovechado otras oportunidades y no le había ligado ninguna hasta esta, ya que con esta corona está paseando por medio mundo", señaló.

Seguido a ello resaltó: "Ni loca que estuviera (Luciana) para decir: 'voy a regresar con el 'Pato' Parodi para verlo hacer jueguitos en su casa'", en referencia a su trabajo como chico reality en 'EEG' y que hoy en adelante, la reina de belleza no se conformaría con una vida doméstica tradicional.

Anuncio de su ruptura

A través de sus redes sociales, Luciana Fuster decidió poner fin a los rumores y especulaciones que giraban en torno a su relación y reconoció públicamente que ya no seguía más con Patricio Parodi.

"Como ya muchos imaginaban, Pato y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes", escribió Luciana Fuster en Instagram.

Asimismo, resaltó que fue por mutuo acuerdo y pidió comprensión y respeto por su privacidad, por el difícil momento que atraviesa.

De esta manera, Magaly Medina aprovechó en defender a Luciana Fuster por terminar su relación con Parodi asegurando que debe aprovechar cada oportunidad que se le presenta para seguir progresando.