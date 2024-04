¡Bombazo! Milett Figueroa realizó IMPACTANTE CONFESIÓN desde Argentina: ¿Ya fue Tinelli?

18/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sigue la polémica! Tal y como lo prometió, Milett Figueroa llegó a Argentina para continuar con sus proyectos artísticos, sin embargo, la modelo no se ha encontrado con Marcelo Tinelli.

A través de sus redes sociales, la modelo peruana sorprendió al compartir un peculiar video donde dejó a todos sus seguidores en shock por sus impactantes declaraciones.

¿Qué dijo Milett Figueroa?

La exchica reality utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un clip luego de instalarse en su casa. En este pronunciamiento, la también actriz explicó que todo este tiempo permaneció en nuestro país.

"Buenas, buenas. ¿Cómo están todos y todas por aquí? Les quería contar que no estaba muerta, que estaba de parrada o en Perú que es lo mismo , pero bueno, me han estado comentando varias de ustedes que les gustaría que suba más contenido, pero me gustaría que me digan que tipo de contenido les gustaría que yo suba", afirmó Milett Figueroa.

Asimismo, les consultó a sus seguidores qué tipo de contenido quieren que les comparta o qué detalles quisieran saber sobre ella.

"Me gustaría compartirles más de mi trabajo, de mi día a día cosas muy básicas como los productos que uso en la piel que me están ayudando por el proceso que estoy pasando en mi piel. Cuénteme que les gustaría ver, me gustaría hacer un contenido relevante para ustedes, que les sirva, que les ayude tal vez cómo me preparo para un casting internacional. Cuéntenme y yo las escucho", agregó sorprendiendo a su fans.

¿Sigue con Tinelli?

Desde hace unas semanas, se especula sobre un posible distanciamiento entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli; sin embargo, la modelo desmintió estos rumores y aseguró que se encuentra muy feliz en su relación.

"Estamos muy bien, la verdad yo no me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir, nosotros estamos bien. No necesitamos estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación , creo que cada uno respeta el espacio del otro y sabe que tenemos compromisos, yo antes de estar con él siempre he trabajado y no puedo dejar de hacer eso es algo que a mí me motiva. Celebramos nuestros logros", afirmó.

Sin lugar a dudas, Milett Figueroa ignora la ola de críticas a la que se encuentra expuesta en Argentina y ha preferido dedicarse a sus proyectos profesionales que tiene en el país gaucho.