María Fe Saldaña se pronuncia tras volver con Josimar: "Quería luchar por mi familia ¿Cuál es el problema?"

El salsero Josimar y la influencer María Fe Saldaña son una de las parejas mas controversiales del espectáculo nacional, pues hace algún tiempo Josimar se casó con otra mujer en Estados Unidos, sin importar que María Fe estaba embarazada de la hija que ambos tienen juntos; pese a esto, la influencer ha salido a defender al salsero y la familia que tiene con él.

El programa "Magaly TV, la firme" emitió anoche una nota periodística en la que mostró extractos de las transmisiones en vivo de María Fe, donde defiende la relación que tiene con el salsero, pese a los consejos de sus fans.

Seguido de esto, la influencer explicó que fue ella quien decidió perdonar la infidelidad y abandono del salsero.

Asimismo, defendió el hecho que el salsero se haya casado con la cubana Yadira Cárdenas, diciendo esa fue una decisión netamente suya.

Finalmente, comentó que ha perdonado las infidelidades del salsero y si algo sale mal por eso, ella afrontará las consencuencias.

La conductora de espectáculos no pudo evitar pronunciarse respecto a las declaraciones de María Fe en sus transmisiones de TikTok. Según dijo, es la nueva "incondicional".

"A ella no le importa nada. Esa chiquita no se quiere nada y creo que es la nueva incondicional de la farándula, como todas aquellas que no se quieren y no se valoran", expresó Magaly con evidente indignación.