"La vida sigue": Cuto olvida a Charlene y se luce junto a Josimar en Miami

El exfutbolista de Universitario de Deportes, 'Cuto' Guadalupe, no quiere saber nada del ampay de Charlene, por eso decidió viajar a Miami, donde se dejó ver con varios amigos, entre los que se encontraba el salsero Josimar.

Como se recuerda, el conductor de "La fe de Cuto" voló hacia Estado Unidos este miércoles, después de la vergüenza nacional que pasó cuando su pareja, Charlene Castro, fue ampayada entrando y saliendo de un hotel con otro hombre, que responde al nombre de Luis Ticona

Fiel a su estilo, el exdefensa de Universitario de Deportes, tomó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje, donde destacó que seguirá su camino sin que nada ni nadie lo detenga, y siempre de la mano de Dios.

"La vida continúa y sigo el camino que Dios me ha puesto, aunque muchos no lo entiendan. Acá pasando un momento agradable con la sonrisa y alegría que es el sello de la personalidad de 'Cuto' Guadalupe. Nada me detiene", escribió en sus redes.