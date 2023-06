¡Ya pasó la página! Cuto Guadalupe se luce en fiesta de Miami junto a Josimar

Después de la tormenta, viene la calma. Esta parece ser la frase que tiene en mente el expelotero Cuto Guadalupe, pues hace poco el portal "Instarándula" difundió unas imágenes en las que se ve al pelotero divirtiéndose en una fiesta en la ciudad de Miami en compañía de Josimar y Maria Fe Saldaña.

La cuenta que administra Samuel Suárez, más conocido como 'Samu', recibió videos de varios de sus seguidores que estaban en la misma discoteca que Cuto y Josimar, y en todos se podía ver como el futbolista y el salsero disfrutaban la noche.

A los pocos minutos, Samuel tomó los videos y los publicó en la madrugada para deleite de todos sus seguidores, agregando un texto que destacada su labor periodística.

"Varias ratujas en Miami ya se están reportando de este junte. Aquí no descansamos ni de madrugada", escribió Samu sobre una foto en la que se ve a Cuto y Josimar.

En uno de los videos, se muestra el preciso momento en que Combinación de la Habana estaba tocando el tema "Con la misma moneda", y mientras sonaba una parte en la que habla de infidelidad, varios de los asistentes del lugar hicieron una señal de cuernos, en posible alusión al expelotero.

Incluso Samuel escribió algo sobre el video: "No, son dedos así no", agregó.

Hace algunos días durante una entrevista con un medio local, Luis Guadalupe compartió que, a pesar de enfrentar un momento difícil, pudo manejar la situación de la mejor manera gracias al apoyo de las personas que lo rodean. Además, reveló que decidió tener una conversación con Charlene Castro para cerrar ese capítulo de sus vidas.

"Si estaba en otra etapa, no sé cómo habría reaccionado. Me ha agarrado en una etapa linda, mucha gente siente lo que me pasó como si fuera de ellos. Hice una llamada (a Charlene), hablé. Tienes que decir la verdad, así pierdas. Hablamos y el tema quedó ahí. Fue la única vez que toqué ese tema. Fue un caso cerrado", manifestó.