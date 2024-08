Marina Gold aclara que no sale con hombres por dinero: "No estaría con alguien solo porque me paga"

Marina Gold es una de las actrices más populares de la industria de cine para adultos en nuestro país, por lo que recibe diversas propuestas indecentes por parte de un gran número de hombres que, si bien llaman su atención, opta por tomar una contundente postura ante esta situación.

En una reciente entrevista para 'La República', Marina Gold no tuvo problemas en referirse abiertamente a su carrera y su vida personal. Con solo 21 años, la fémina ha logrado una destacada trayectoria en la industria desde su debut a los 18.

Es así que, durante su conversación con dicho medio, la actriz no dudó en abordar uno de los temas que tanto le cuestionan en redes sociales: Salidas con hombres a cambio de dinero.

Según sus propias declaraciones, ella no participa en encuentros sexuales a cambio de dinero, puesto que, en primer momento, no lo necesita y, en segundo lugar, prefiere un proceso de seducción genuino.

"No estaría con una persona sexualmente solo porque me ha pagado. A mí me gusta conocerla un poco, ese juego de la seducción, pero que a mí también me guste", dijo Gold, recalcando su preferencia por mantener una conexión auténtica, incluso durante la creación de contenido para adultos.

La joven actriz reveló que, si bien suele vender contenido por su cuenta de OnlyFans, también ha recibido propuestas por Instagram, donde muchos usuarios le ofrecen alrededor de 500 soles para estar con ella, siendo este un monto que ha considerado como "un sencillo".

"Yo solo contesto por mi OnlyFans y a veces entro a Instagram, donde me han ofrecido muchísimo dinero, pero también a veces me dicen 'mira, te ofrezco 500 soles' y para ellos es como si fuera mucho, pero para mí eso es un sencillo. Por favor, si hacen propuestas indecentes, por lo menos que me asombren" continuó explicando.

En cuanto a sus límites en la industria, Gold señaló que ella solo recrea escenas que, anteriormente, ya ha haya hecho en la intimidad con algunas de sus parejas.

"En la industria me gusta solo hacer lo que yo quiero hacer realmente, es por eso que en escena no hago nada que a mí no me gustaría hacer en privado. Todo lo que yo he probado en privado y sé que me gusta, me gusta hacerlo en cámara porque me gusta compartirlo con la gente", agregó.