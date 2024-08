En una reciente entrevista para el podcast 'EFE EME', conducido por Mateo Garrido Lecca y Jorge Talavera, la actriz de cine para adultos Marina Gold compartió detalles reveladores sobre su experiencia con el 'Pelado' de Brazzers. La conversación abordó cómo surgió el contacto entre ambos y cómo se desenvolvió su primer encuentro, proporcionando una visión única de la industria del cine para adultos.

Marina Gold relató que ella fue quien tomó la iniciativa de contactar al 'Pelado' de Brazzers. Aunque él ya la seguía en Twitter (ahora X), ella decidió dar el primer paso.

"Yo le conecté. Él no sabía que yo estaba en Los Ángeles, pero me seguía en Twitter. En esta industria, si alguien te sigue es porque te quiere... entonces dije, 'ah, me sigue, sospechoso'", comentó Marina Gold.

La actriz de cine para adultos explicó que tras notar el seguimiento del 'Pelado', decidió enviarle un mensaje directo. "Le dije 'oye estoy en Los Ángeles, ¿quieres grabar algo?' y él respondió de inmediato que sí", agregó.

Marina Gold describió cómo fue el encuentro con el 'Pelado' de Brazzers, revelando un momento cargado de emoción y nervios.

La actriz de cine para adultos recordó que le dijo, "Por fin te puedo conocer", y él respondió entusiasmado, "Sí, apenas me escribiste dije, ¡Wow! Por fin voy a grabar con ella".

Marina Gold también habló sobre sus criterios para trabajar con otros actores en la industria. Aclaró que solo colabora con actores establecidos.

"Yo solamente grabo con actores que ya están establecidos en la industria. No grabaría con un chico que es súper amateur, que nada me dice. A ver, otra cosa es que yo tenga relaciones con alguien y de la nada me diga, 'oye lo grabamos' y chill, pero planificar un rodaje con alguien que no sabes si lo va a hacer bien es diferente", explicó en 'EFE EME'.