Leslie Stewart confiesa qué tipo de ESCENAS no realizaría como ACTRIZ: "No me provoca"

Leslie Stewart conversó con Exitosa y recordó parte de su trayectoria en la televisión peruana. La modelo y actriz se refirió a las oportunidades en que participó de distintas telenovelas de nuestro país, revelando a su vez qué tipo de escenas no se atrevería a realizar en la actualidad.

Durante el programa Contra el Tráfico, el presentador Ricardo Rondón le consultó sobre este tema en particular. En respuesta, la artista de 52 años indicó que, particularmente, descartaría hacer desnudos o escenas íntimas; no obstante, solo podría realizarlas si estas tienen un fin que beneficie a la historia que se desarrolle.