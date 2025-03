Mario Irivarren explota tras ser llamado 'Tibio' por confesión de Macarena Vélez en 'EVDL': "No me jod**"

Macarena Vélez se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y causó gran revuelo con sus declaraciones. Una de las preguntas estuvo relacionada a su estadía en el extinto reality de competencias, 'Combate', por lo que Mario Irivarren, no dudó en explotar al ser señalado por no defenderla.

Durante la más reciente edición del podcast 'Good TIme', Mario Irivarren fue consultado por la confesión que hizo Macarena Vélez en 'El Valor de la Verdad', donde afirmó que en 'Combate' le renovaron contrato por no bajar de peso y que incluso le dijeron que en su reemplazo ingresarían mujeres con mejor apariencia para las cámaras de televisión.

En respuesta, la popular 'Calavera Coqueta' aclaró que él no tenía conocimiento sobre las declaraciones de su excompañera y que mucho menos sabía el nombre de la persona que le hizo bullying a Macarena por la forma de su cuerpo.

"Cuando me dicen 'Mario tibio' no me jodan. Yo no sé de qué me hablan, yo no tengo pruebas, a mí no me consta, no he escuchado. ¿Quieren que señale a personas que no me consta? No jodan, déjense de huevadas, me llegan al pin***", dijo en su programa.