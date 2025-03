Macarena Vélez hace dura confesión en 'El Valor de la Verdad': "Tenía 17 años, me asusté mucho"

Macarena Vélez se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y, sin duda, sus revelaciones causaron gran revuelo en la farándula peruana. Una de ellas, fue la respuesta a una dura interrogante relacionada a una anécdota que vivió cuando tenía tan solo 17 años de edad.

Durante la última edición de 'El Valor de la Verdad', la modelo sorprendió al confesar que cuando tenía 17 años lamentablemente sufrió la pérdida de un bebé. "¿Perdiste un hijo?", fue la pregunta que Beto Ortiz le hizo a la Maca para sorpresa de todos los presentes.

Según la modelo, dicha situación ocurrió con una de sus exparejas. Si bien mencionó que se cuidaba, dejó en claro que no lo hacía a consciencia, por lo que al darse cuenta no tuvo mejor opción que comentárselo para hallar una solución inmediata.

"Tenía 17 años y estaba con una pareja. Me cuidaba; pero no tan a consciencia y en un momento sentí mi cuerpo extraño. Pasó un tiempo y dije hay algo raro, se lo comenté a mi pareja", inició diciendo la chica reality.

Con dos pruebas rápidas y una de sangre encima, confirmó que estaba embarazada, pero lamentablemente perdió al bebé que llevaba dentro al ser de alto riesgo: "Me asusté mucho llamé a mi mamá y me llevaron a la clínica", agregó al terminar de contar esta triste situación.

En otro momento del programa, Macarena fue consultada por su relación amical con Alejandra Baigorria: "¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?". En respuesta, la popular 'Mujer Increíble' aseguró que la empresaria se había convertido en su confidente debido a que frecuentemente le contaba sobre sus peleas con el 'Samurai'.

"Yo la conozco desde que entré a Combate, ella estaba en otra relación, yo también, en una época yo venía con algunos pleitos y peleas y tal, se los he comentado y ella me daba su posición y consejos. ¿Qué te puedo decir? En ese momento con que te pones a pensar bastante (en quién confías) (...) Ella me decía cosas", contó.