Mario Irivarren y la vez que sintió la "diferencia de clases" en su relación con Alondra: "Un choque de mundos"

Mario Irivarren sigue dando que hablar. En esta ocasión, el chico reality volvió a revelar detalles de lo que vivió con su expareja Alondra García Miró, sobre todo aquella vez en que, por primera vez, sintió la 'diferencia de clases' en su relación.

Durante la más reciente edición del podcast 'Todo Good', Mario Irivarren se animó a contar que durante su relación con Alondra García Miró vivió momentos ligeramente incómodos, donde incluso llegó a sentir la diferencia de clase social.

Esto debido a que la modelo siempre perteneció a una familia adinerada, mientras que él tuvo que trabajar desde muy joven para obtener los lujos que ahora puede disfrutar diariamente. Como se recuerda, antes de ingresar a 'Combate', laboró para una cadena de comida rápida en Lima.

Es así que, de acuerdo a su testimonio, para él fue "un choque de mundos" bastante significativo, sobre todo porque en una ocasión, la 'ojiverde' lo llevó a una reunión de una de sus amistades, quien prácticamente vivía en una mansión.

"Era un choque de mundos bien pend***. Una vez me llevó a una reunión de sus amigas del cole, llegué a una mansión, yo me sentía como Will Smith cuando llega a Bel-Air. 'Bien bacán el condominio' y ella me dijo 'qué condominio, es la casa'", dijo en un primer momento.

Sin embargo, la historia no quedó allí. Aquel día que estuvo junto a las amigas de la modelo, hubo un momento en que ellas se reían mientras se reproducía un video en inglés. Si bien él no entendía y solo atinaba a soltar carcajadas para seguir la onda de la situación, confesó que era un detalle que le agradaba a Alondra.

"Me acuerdo de un momento bien incómodo que ponen un video de YouTube que estaba viral, era una broma en inglés, ellas escucharon y se reían, yo no entendía ni mie***, yo me reía cuando ellas ser reían. Me reía a destiempo. (...) No entendía qué hablaban. Yo le confesé que no entendía y eso le gustaba y le causaba risa. Era un choque cultural bien marcado", agregó el 'excombatiente'.