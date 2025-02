Mario Irivarren confirma el FIN DE SU AMISTAD con Alejandra Baigorria: Es mi compañera

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren vuelve a dar que hablar. Esta vez, el chico reality conformó que ya no mantiene una amistad con Alejandra Baigorria, a quien incluso le dice ahora "compañera". A continuación, te brindamos detalles respecto a esta fuerte confesión.

Mario Irivarren revela que no es más amigo de Ale Baigorria

Durante la más reciente edición del podcast 'Edson Pa' Que Más', el conductor tuvo como invitado a Mario Irivarren, quien de manera sutil fue consultado por Alejandra Baigorria. Si bien la dinámica de preguntas rápidas no pretendía que el chico reality revele la relación que actualmente mantiene con la popular 'Gringa de Gamarra', este terminó confirmando que ahora ella solamente su "compañera".

"¿Alejandra Baigorria?", le preguntó Edson, obteniendo una breve y tajante respuesta por parte de Irivarren: "Mi compañera". Como era de esperarse, el comentario no pasó desapercibido por el conductor, quien inmediatamente remarcó el hecho de que ambos ya no mantienen una amistad: "Ya no le dijo amiga, le dijo compañera".

Mario Irivarren revela que ya no es amigo de Ale Baigorria.

Mario Irivarren recordó relación con Alondra García Miró

El exintegrante de 'Combate' decidió abrir su corazón y sin ningún problema brindó detalles del duro momento que vivió tras terminar su relación con Alondra García Miró.

"Fue un momento bien duro en mi vida. En ese momento venía pasando un buen momento (...) "Tres doritos después, me estafaron con 50 mil dólares, me rompí el pie en el programa y (...) mi relación no venía bien y terminé con Alondra", indicó en entrevista con Laura Spoya y Gerardo Pe.

Asimismo, aclaró que la canción 'Mi Declaración de Amor' le pertenecía a ella y a la 'ojiverde'; sin embargo, los medios de espectáculos terminaron asociándola a la nueva relación que la modelo mantuvo con Paolo Guerrero.

"'Mi declaración de amor' era nuestra canción, no de Paolo. Alondra grabó un video cantándola en mi carro, porque en ese momento yo no podía manejar. Luego, cuando empezó su relación con él, el video se viralizó y la gente la asoció a su nueva relación", acotó.

Así como esta situación, se conoció que Mario Irivarren y Alejandra Baigorria ya no son amigos. Esto al parecer por las diferencias entre la popular 'Gringa de Gamarra' y Onelia Molina, novia del chico reality, no solo en 'Esto Es Guerra' sino también fuera del programa.