Mayra Couto confiesa que llorará si aparece otra Grace en 'AFHS': "No quiero que me pase como a Jaimito"

17/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida actriz Mayra Couto, quien cautivó al público con su interpretación de Grace Gonzales en 'Al fondo hay sitio' (AFHS), reveló recientemente su deseo de volver a la exitosa serie. Sin embargo, dejó en claro que la idea de ver a otra actriz ocupando su icónico papel le generaría una profunda conmoción. Asimismo, recordó la experiencia de Aarón Picasso, quien vivió una situación similar con su personaje 'Jaimito'.

La historia de 'Jaimito'

En un viaje al pasado, recordamos la historia de Aarón Picasso, quien formó parte del elenco principal de 'Al fondo hay sitio' hasta la temporada 5. La decisión de retirarlo se debió a que aparentaba mayor edad que su personaje. Sin embargo, con el regreso de la serie, 'Jaimito' reapareció como 'Jimmy', ahora interpretado por Jorge Guerra. Un giro inesperado que marcó el destino del personaje.

El deseo de Mayra Couto

Durante una entrevista en el programa '¡Todo se filtra!' de Panamericana TV, Mayra Couto expresó su disposición a regresar a 'Al fondo hay sitio'. La actriz considera la serie como una escuela y está familiarizada con cada miembro del equipo. Aunque aclara que su retorno no está garantizado, deja claro su deseo de volver a trabajar de alguna manera en la producción.

"Quiero que sepan que hay disposición. Pero no necesariamente va a pasar, no necesariamente las cosas van a ser como yo las pienso. No se sabe nada, el punto es que hay disposición, sería muy feliz, pero no es que quiero volver, llámenme", indicó la actriz, entre risas.

Lágrimas por Grace

En el mismo contexto, Couto confesó que no desea que otro rostro dé vida a Grace Gonzales. La actriz teme revivir la experiencia de 'Jaimito', donde su personaje fue reinterpretado por otro actor.

Ante la posibilidad, Mayra admitió que lloraría si llegara el día en que Grace continúe, pero sin su participación. "No quiero que me pase lo que le pasó a 'Jaimito', eso es lo único que no quiero, por eso también digo que hay disposición", reveló.

"Y es verdad, el año pasado, antes de la final de 'Al fondo hay sitio', soñé que veía la televisión y salía Grace, y yo no era esa Grace, y todos decían: 'Grace, cómo has cambiado', y yo: 'No, me cambiaron, soy Jaimito. Dios mío, no'. Eso sí no quisiera. Y si pasa, que podría, no sé, supongo que lloraré. Esa sí es una pesadilla mía, que siga Grace, pero sin Mayra", agregó.

Mayra Couto, con su deseo de regresar a 'Al fondo hay sitio' (AFHS), resalta la conexión especial que tiene con la serie que marcó su carrera. Sin embargo, la sombra de la preocupación por el destino de su personaje, Grace Gonzales, revela una faceta más vulnerable de la actriz. Mientras el público espera novedades sobre un posible regreso, queda claro que para ella, la autenticidad y la conexión con sus personajes son aspectos fundamentales en su carrera actoral.