¿Karime Scander, de 'AFHS', competirá por la corona del Miss Perú?: "Nunca cierro la posibilidad"

En el 2023, Karime Scander experimentó un veloz ascenso en el mundo del entretenimiento gracias a su papel como Alessia Montalbán en 'Al fondo hay sitio' (AFHS), ganándose la preferencia del público y consolidando su presencia en las redes sociales. Tras unas declaraciones recientes, han surgido especulaciones sobre su eventual participación en el Miss Perú. En esta nota, conoceremos los planes y aspiraciones que la talentosa actriz tiene para su futuro.

Aunque Karime Scander ha dejado huella en la actuación, no descarta la idea de postularse al Miss Perú en algún momento. En una entrevista con El Popular, la talentosa actriz expresó su interés, pero señaló que, por ahora, su enfoque principal es su carrera actoral.

Karime Scander no solo sueña con los concursos de belleza locales, sino que también alberga el deseo de internacionalizar su carrera. La actriz, que actualmente se encuentra inmersa en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio', reveló sus planes de explorar proyectos en el extranjero en el futuro.

"Me gustaría en algún momento internacionalizarme. Ahorita estoy con este proyecto, pero más adelante veré lo que se me presenta. Claro que me gustaría probar", añadió Karime Scander, mostrando su ambición por crecer profesionalmente en escenarios internacionales.