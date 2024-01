¡Moderna! Mayra Couto revela que le propondrá matrimonio a su pareja: ¿Dónde y cómo lo hará?

Mayra Couto sorprendió recientemente al revelar que le propondrá matrimonio a su pareja Juan Camilo, con quien ya lleva cuatro años de relación.

La recordada 'Grace' de 'Al Fondo Hay Sitio' se encuentra de visita en Perú tras haber permanecido varios años en el extranjero cumpliendo con sus proyectos actorales.

Así pues, durante una reciente entrevista para un conocido programa de espectáculos, la actriz se animó a brindar detalles acerca de su relación con el colombiano que le robó el corazón.

Al respecto, reveló que está próxima a pedirle matrimonio a su pareja, pero antes debe encontrar la sortija adecuada para él.

"Sí (le pediré matrimonio), todavía no lo he hecho porque no he encontrado el anillo. Estoy buscando bien el material de cuál hacer el anillo", dijo en un primer momento.

Asimismo, expresó sus grandes deseos por realizar la pedida de mano de Juan Camilo en Colombia y frente a los padres de este.

A través de sus redes sociales, la popular hija de 'Charito' dejó boquiabiertos a todos debido a que no suele mostrar imágenes en las que aparece su enamorado.

Sin embargo, con un breve pero cariñoso texto, ella hizo público el gran amor que le tiene, asegurándole además, que será eterno.

En 2021, la artista nacional contó detalladamente como fue que conoció a su novio colombiano Juan Camilo. Según dijo, todo se dio mientras se encontraba de viaje en Cuba.

"Nos conocimos en Cuba. Nos presentamos todes, yo creo. No lo recuerdo (...) El punto es que algunos nombres se quedaron en mi cabeza. Podrías pensar que su acento colombiano me derritió en un segundo, pero no. Para nada. Es que yo estaba en una relación a distancia con un chico peruano y no veía a nadie con intenciones afectivas ni nada de eso. El caso es que me gustó su nombre", contó en dicha conversación.