Mayra Couto revela que tiene secuelas tras batallar contra el cáncer: "No tener un órgano afecta mucho"

La recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', Mayra Couto, recordó cuando fue diagnosticada con cáncer de tiroides en el 2013. Ella tuvo una dura lucha contra esta enfermedad, lo cual le dejó secuelas de por vida ya que actualmente debe tomar suplementos porque le quitaron un órgano de su cuerpo.

El cáncer de tiroides le fue detectado cuando se encontraba en la cúspide de su carrera interpretando a la carismática Grace en la teleserie 'Al fondo hay sitio'. Según contó en ese entonces se había dedicado por completo a trabajar y estudiar por lo que fue duro afrontar una enfermedad a la edad de 20 años

La también activista contó que tuvo que ser sometida a diversos tratamientos que incluían cirugía, quimioterapia y medicina nuclear, para vencer la enfermedad, esto después que el médico que la trataba le confirmó que su cáncer había hecho metástasis en los ganglios.

Finalmente, Mayra afirmó que el tratamiento que recibió le dejó muchas secuelas, por lo que se siente como una anciana, sin embargo, toma todo eso con buena actitud.