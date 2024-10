Mayra Goñi CONFIRMA haber estado en un YATE junto a Lapadula y Santamaría: "Conozco sus jugadas"

30/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mayra Goñi desató furor en las últimas horas, debido a sus recientes declaraciones. La modelo e influencer se refirió a las especulaciones que la vinculaban a los futbolistas Gianluca Lapadula y Anderson Santamaría, con quienes se presumía disfrutó de un paseo en un yate. Al respecto, la recordada 'Yuru' reveló que tal hecho sí ocurrió.

Mayra Goñi junto a Lapadula y Santamaría

En declaraciones para un popular medio de espectáculos, la Goñi fue abordada respecto a este rumor de hace meses. Cabe destacar que el pasado julio, los involucrados compartieron una serie de fotografías en sus redes sociales, las cuales coincidían en el lugar y las fechas.

No obstante, la creadora de contenido aseguró que, detrás de aquellas fotos no había nada de malo. Por el contrario, afirmó que ella y Santamaría son amigos desde hace mucho, y que debido a su soltería, no estarían dañando a nadie. Asimismo, resaltó que su amistad con él es igual a la que mantiene con otras personas.

Por otro lado, aseguró que al 'Bambino' lo conoce recientemente, pero descartó en lo absoluto que haya algún tipo de interés más allá de la amistad. Fiel a su estilo, rechazó que sea vinculada a alguien que está casado y tiene hijos, y que solamente coincidió con el ítalo peruano en aquella oportunidad.

" Ya conozco sus jugadas ", dijo entre risas la recordada 'princesa de la selva', añadiendo que si bien muchos hombres han hecho hasta lo imposible por conquistarla, ninguno lo ha logrado hasta el momento, dado a que le cuesta creer en lo que dicen. Con ello, Mayra dejó en claro que la relación con dichos peloteros se limita a la de una amistad.

¿Cuándo surgieron los rumores de su paseo en yate?

Los primeros días de julio, la bomba respecto al esta aventura en altamar remeció el mundo de la farándula peruana. Durante aquel tiempo, muchas personas en las redes sociales descubrieron que, en efecto, las similitudes en el lugar donde se encontraban Goñi, Lapadula y Santamaría eran más que evidentes, despertando así una ola de rumores.

Dada la popularidad de Mayra en participar de fiestas en yate, muchos especularon que tanto ella como los futbolistas de la selección estuvieron en una 'encerrona', algo que pondría en jaque la reputación del popular 'Bambino', quien hasta ese momento era conocido por su vida familiar y libre de escándalos.

Según un programa de espectáculos, Gianluca Lapadula y Anderson Santamaría habrían estado en el mismo yate con Mayra Goñi en Miami.



No obstante, las recientes declaraciones de Mayra Goñi pusieron punto final a los malos entendidos que circulaban en la opinión pública, aclarando que junto a Gian Luca Lapadula y Anderson Santamaría solo mantiene una buena amistad.