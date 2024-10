Yahaira Plasencia ofrecerá CONCIERTO GRATUITO con nueva música: "Busco inspirar a jóvenes"

01/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Yahaira Plasencia anunció que está preparando un concierto totalmente gratuito para sus fans y el público en general. Este show se llevará a cabo con motivo del lanzamiento de su nueva canción 'Soltera', la cual, según sus propias palabras, "busca inspirar a jóvenes".

Yahaira ofrecerá concierto gratis

La intérprete de 'Y le dije no' se encuentra muy emocionada con la nueva música que viene preparando para la alegría de sus seguidores. Además, comentó que este nuevo sencillo tendrá un videoclip oficial, el cual se estrenará este jueves 3 de octubre a las 8 de la noche (hora peruana) en su plataforma de YouTube.

Por si fuera poco, la artista reveló este será un trabajo muy distinto a sus anteriores proyectos. Por tal motivo, anunció por todo lo alto que ofrecerá un concierto en vivo y gratuito este sábado 5 de octubre, el cual comenzará a las 7 de la noche y se llevará a cabo en el conocido centro comercial Mega Plaza.

Esta iniciativa significa un nuevo inicio en su etapa musical, debido a que asume el rol de productora general tras concluir una polémica colaboración con el destacado productor estadounidense, Sergio George.

Nueva canción busca inspirar a jóvenes

Por otro lado, Yahaira explicó que el mensaje principal de 'Soltera' busca inspirar a los jóvenes a se más consientes de cómo llevan sus vidas. Además, reveló que su letra puede ser interpretada como un himno de empoderamiento, en donde resalta la importancia de que las mujeres dirijan sus propios destinos.

"La canción busca inspirar a las jóvenes a ser independientes y demostrar que la felicidad no depende de una pareja, sino de la capacidad de cada mujer para construir su propio camino", mencionó en comunicación con la prensa.

'Soltera' es el nuevo sencillo de Yahaira

Hace algunas semanas, la cantante compartió en sus redes sociales parte de lo que sería su nuevo single. En un clip, se le veía a la 'Yaha' sosteniendo un teléfono, en donde respondió a una llamada diciendo "Bebé, ya no me estés llamando, ya no voy a volver contigo".

Asimismo, en la descripción del video dejó un mensaje muy llamativo. "¡Así o más claro! la SOLTERÍA está de moda y eso se tiene que cantar", escribió, alertando a sus seguidores sobre el estreno de una nueva pieza musical. Esto generó grandes expectativas entre su público, por lo que, días después, confirmó la canción 'Soltera'.

De esta manera, Yahaira Plasencia anunció que dará un concierto gratuito para que todos sus fanáticos puedan disfrutar de esta nueva etapa en su carrera.