24/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karen Dejo causó controversia durante la última edición de 'Esto Es Guerra' (EEG). La modelo y participante del reality tuvo una insólita reacción en pleno desarrollo de la competencia, luego de recibir un reclamo por parte de una de sus contendientes. ¿Qué dijo en específico y por qué la han criticado fuertemente?

Karen dejo lanzó fuerte comentario

Las cámaras de EEG registraron el momento exacto en el cual, Rosángela Espinoza y Katia Palma reclamaron a la producción por la actitud de la Dejo. Según las 'guerreras', ella habría lanzado un bloque de cemento sin medir su fuerza, y que esto podría significar un peligro para otro participante. "¿Cómo ha tirado?" preguntó 'Rocha'.

Ante tal situación, Karen no se quedaría de brazos cruzados, por lo que decidió tomar la palabra. Si bien no tuvo un micrófono con el cual hablar directamente, desde el fondo se le escuchó gritar directamente en respuesta a sus compañeras, lanzando un fuerte y polémico comentario en televisión nacional.

"Soy especialista en tirar, por eso mi marido no me deja", dijo con mucha firmeza. Tal declaración jugó con el doble sentido, puesto a que el término 'tirar', en algunos países', es utilizado para hacer referencia a las relaciones íntimas.

Si bien en su programa no le dieron mayor importancia al asunto, lo cierto es que muchos usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar. Incluso algunos recordaron su paso por 'Bellas y ambiciosas', serie erótica que se popularizó en nuestro país por considerarse 'picante'.

Magaly critica comentario de Karen

No obstante, quien no pasó por alto tales expresiones fue la conductora de espectáculos Magaly Medina. En la última edición de 'Magaly TV La Firme', la pelirroja no dudó en cuestionar con severidad lo dicho por Karen, indicando que le estaba fuera de lugar y le resultaba sumamente grosero.

"Aparte de pelear, dicen cosas y se olvidan que están con el micrófono abierto. Miren ustedes esa boquita que tiene. No lo voy a volver a poner porque es bien fuerte, es como una confesión de parte pero creo que no era el momento ni el lugar adecuado para decir eso. Era bien grosero, sobre todo viniendo de la boca de una mujer", mencionó la 'Urraca'.

Con estas nuevas declaraciones, Karen Dejo volvió al ojo de la tormenta, tras jugar al doble sentido diciendo que es "especialista en tirar", algo que dijo en plena emisión en vivo del reality de competencias 'Esto Es Guerra'.