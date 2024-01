"Me voy triste": Javier Masías no aparecerá en los próximos episodios de 'El Gran Chef Famosos'

16/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un inesperado giro de los acontecimientos en "El Gran Chef Famosos: La Revancha", el jurado destacado Javier Masías anunció su ausencia del programa, generando sorpresa y especulación entre los seguidores del popular show culinario.

¿Cuál es el motivo?

La noticia fue revelada en el último episodio, justo en la temida Noche de Eliminación, donde los cuatro participantes sentenciados enfrentaron una situación aún más tensa al conocer la partida de Masías. Fue el conductor del programa, Peláez, quien transmitió la noticia, destacando que el jurado se retirará temporalmente después de haber participado en más de 200 episodios de "El Gran Chef".

En sus propias palabras, Javier Masías expresó su tristeza por la coincidencia de su partida con la Noche de Eliminación. De manera emotiva, el crítico gastronómico compartió sus sentimientos hacia los participantes, destacando las cualidades únicas de cada uno. Desde Mayra Goñi, a quien comparó con su abuela, hasta Junior Silva, quien le recordó la importancia de aprender de los errores y superarse.

Lindas palabras

Mauricio Mesones, según Masías, aporta alegría y ritmo ante cualquier situación, mientras que Armando Machuca pasó de hacerle reír a provocar lágrimas en cada visita al programa.

"No me gustaría que ninguno de estos participantes se vaya a su casa de manera definitiva", admitió Masías, evidenciando el impacto emocional que la competencia ha tenido en él. Con la promesa de llorar sobre los platos y la confesión de que no anticipa pasar un buen momento durante su ausencia, el jurado deja a los fans intrigados sobre lo que vendrá en futuros episodios.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Tal y como era de esperarse, los seguidores del programa culinario se pusieron tristes por la noticia, pero a su vez felicitaron al crítico gastronómico por tomar unos días de descanso. Masías estará publicando en sus redes sociales todos los lugares que visitará, pues tal y como él mencionó, dedicará estas semanas a recorrer importante y reconocidos restaurantes con la finalidad de mejorar su gusto culinario y "olvidarse" de los malos platos del programa.

La noticia de la pausa de Javier Masías ha desatado diversas reacciones en las redes sociales, con los seguidores expresando su aprecio por el crítico gastronómico y especulando sobre quién ocupará temporalmente su lugar en el jurado. Mientras tanto, el misterio sobre el regreso de Masías y el impacto que tendrá en la competencia agregan un nuevo nivel de anticipación a "El Gran Chef Famosos: La Revancha".