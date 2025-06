Melania Urbina reaparece en Chiclayo como la 'Monsefuana' para promocionar la ruta del papa León XIV

La actriz peruana Melania Urbina ha desatado un verdadero terremoto en redes sociales con su inesperada reaparición como la querida 'Monsefuana' en las pintorescas calles de Chiclayo. Sí, la misma ciudad que ahora es mundialmente famosa por ser el hogar del Papa León XIV, el pontífice peruano ¿Estarán preparando un capítulo especial de Al fondo hay sitio?

Chiclayo, esa ciudad norteña que siempre ha tenido su encanto, ahora está en boca de todos, ¡Y no es para menos! El auge de la figura de León XIV, nuestro Papa nacionalizado peruano, la ha puesto en la mira de medios nacionales e internacionales.

Corresponsales de todo el mundo aterrizando en la 'Ciudad de la Amistad' para documentar y celebrar que el mismísimo Pontífice principal de la Iglesia Católica vivió gran parte de su vida por esos lares.

Y claro, con tanta fama, el turismo se ha disparado y la atención de seguidores, tanto locales como extranjeros, no se ha hecho esperar.

Los rumores ya se están confirmando con imágenes. La presencia de Melania Urbina, nuestra querida Monserrat, la 'Monsefuana' que tanto extrañamos en Al fondo hay sitio, no ha pasado desapercibida por las calles chiclayanas.

Videos de TikTok la muestran en plena acción, caminando por distintos puntos emblemáticos de la ciudad, y esto solo alimenta las especulaciones ¿Estarán preparando un capítulo especial de Al fondo hay sitio inspirado en el fenómeno del Papa peruano?

En marzo de este año, durante una entrevista para la web de América Televisión, Melania Urbina compartió su alegría por retomar un personaje tan querido por el público. La actriz confesó que aceptó, sin dudar, a Al fondo hay sitio.

"Era como darme el gusto de volver a hacer el personaje. Bueno, un ratito aunque sea, y hacerle también un regalito a la gente que tanto me quería que Montserrat volviera (...) me pareció genial, que sea, como un regalito no solo para mí, sino también para el público, que tanto quería Montserrat, así que me pareció muy nostálgico, muy feeling volver a ser el personaje", dijo.