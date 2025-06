Tilsa Lozano revive su historia con el 'Loco' Vargas en plena entrevista con Darinka Ramírez: "Me decían que me amaban"

04/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una entrevista con Darinka Ramírez sobre su complicada relación con Jefferson Farfán terminó trayendo de vuelta un viejo fantasma: el 'Loco' Vargas. Y no, no porque alguien lo mencionara directamente, sino porque Tilsa Lozano recordó en vivo su mediático vínculo con el exfutbolista.

Darinka Ramírez en 'La noche habla'

La joven modelo e influencer de 26 años, Darinka Ramírez, no se guardó nada en su paso por El valor de la verdad, donde aseguró haber sido víctima de maltratos psicológicos por parte del exfutbolista Jefferson Farfán, con quien tiene una hija.

Pero su confesión no quedó ahí. En La noche habla, programa de Panamericana conducido por Tilsa Lozano y acompañado por los influencers Ric La Torre y Tracy de Juanjuí, Darinka Ramírez volvió a contar su historia con más detalles que dejaron al público pegado a la pantalla.

Entre lágrimas y verdades, Darinka Ramírez afirmó que muchas personas la critican por no haber puesto límites, sin entender el contexto emocional que vivía. "Había un sentimiento de por medio", dijo.

Aseguró que Jefferson Farfán le decía que no quería nada serio, pero sus actos decían lo contrario: "Él me dijo que había sido claro conmigo, pero es confuso porque estaba pendiente de mí. Me llamaba. Le dije que, si quería una relación de padres, entonces que se dé un tiempo solo para ver a su hija y se va".

Además, reveló una parte poco conocida: cuando tenía solo tres meses de embarazo, se mudó de la casa de sus padres porque Jefferson Farfán le pidió que viviera en un departamento que él amobló.

"Yo me mudé de la casa de mis padres a los tres meses (de embarazo) ¿Para qué me sacó de la casa de mis padres para amoblarme en un departamento? Yo había tenido cesárea. No trabajaba", contó, dejando entrever que su situación era mucho más compleja de lo que se sabía públicamente.

Tilsa revive su historia con el 'Loco' Vargas

Al escucharla, Tilsa Lozano intentó mantener la imparcialidad en su rol de conductora, asegurando que "no defiende a ninguna de las dos partes". Sin embargo, no pudo evitar sentirse reflejada en el testimonio de Darinka Ramírez.

"Yo estuve en tu pellejo. He sido una mujer engañada múltiples veces. Yo me ilusioné. A mí me engañaron, me dijeron que me amaban, que me querían", confesó la exmodelo, ¿recordando quizás su escandalosa relación con el 'Loco' Vargas?

Pero Tilsa Lozano fue clara al marcar una diferencia. Según ella, Jefferson Farfán no mintió. "Yo siento que él no te mintió, en todo momento fue claro contigo, y la ilusión vino de tu parte", soltó.

El momento más fuerte llegó cuando Tilsa Lozano dijo: "Yo insisto en que hay una diferencia en la que tú te autoilusionas a que alguien te mienta", a lo que Darinka remató con una verdad que dolió: "Él sabía de mis sentimientos".

En medio de las revelaciones de Darinka Ramírez sobre su vínculo con Jefferson Farfán, Tilsa Lozano sorprendió al público con una confesión personal. Fue durante la misma entrevista en La noche habla donde la exmodelo recordó su polémica relación con el 'Loco' Vargas.