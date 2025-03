Pamela Franco revela que Christian Cueva le COBRÓ por salir en su videoclip: "Gratis no fue"

Pamela Franco dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores al delatar a Christian Cueva por no aparecer gratis en su videoclip 'Escándalo'. La cantante sostuvo que su pareja le cobró.

La cumbiambera Pamela Franco se presentó en el programa 'Ouke' para dar detalles sobre su vida artística, en especial por su reciente lanzamiento musical titulado 'Escándalo', que se ha convertido para muchos en "el himno del amor prohibido". Su videoclip cuenta con la participación de su actual pareja, Christian Cueva, incluso como el protagonista de la historia que ha dejado a todos desconcertados por ver al futbolista nuevamente en el ámbito musical.

A pesar de que muchos consideraban que el 'pelotero' de Cienciano habría decidido aparecer voluntariamente y para apoyar de forma incondicional a la artista, que en más de una ocasión calificó como el "amor de su vida", Pamela Franco remarcó que no habría sido así porque "todo está facturado".

"En el videoclip está Christian", dijo Daniel Marquina, a lo cual, la artista peruana respondió: "Sí, lo contraté, gratis no fue. A mí todos me dicen que bolo... su bolito también pidió". Aunque le consultaron si le había pagado con amor, la chimbotana indicó: "No, no, me pasó su cuenta. Todo está facturado. Tiene que trabajar", sin dar mayor detalles del monto dado a 'Aladino'.