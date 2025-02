Yahaira Plasencia rechaza ENEMISTAD con Xiomy Kanashiro tras ruptura con Farfán: "No me gusta ser la comidilla"

10/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia vuelve a llamar la atención tras la reciente ruptura amorosa de su expareja, Jefferson Farfán, con Xiomy Kanashiro. La cantante no dudó en confesar en 'América Hoy' cuál es su relación con la joven modelo y si es que existe o no una enemistad.

¿Yahaira Plasencia no se lleva bien con Xiomy Kanashiro?

En el estreno de la nueva temporada del magazine 'América Hoy', la cantante peruana se hizo presente para dar a conocer sobre sus recientes proyectos, pero no pudo evitar ser interrogada sobre el reciente rompimiento de "la corta relación" de la 'Foquita' Farfán con Kanashiro.

Yahaira no dudó en dejar claro que no le afecta lo que haga su expareja y si cree que ha encontrado el amor es libre de celebrarlo y "gritarlo a los cuatro vientos".

"Cuando uno tiene el amor enfrente, se tiene que celebrar, se tiene que disfrutar, y si ellos han encontrado eso, bienvenido sea y que les vaya muy bien", señaló la intérprete de 'Y le dije no'.

Yahaira descarta problema personal con Kanashiro

Sin embargo, lo que generó polémica en la farándula fue que la artista cuando Janet Barboza la cuestionó por aparentemente no haber querido estar en el mismo escenario con Xiomy en un reciente evento en Iquitos, lo que dejó entrever una aparente enemistad entre ambas mujeres.

"Jamás. Siempre he dicho que cuando voy a conciertos, yo subo, canto y me retiro. No me gusta ser la comidilla y el morbo de cosas. Entonces cuando los empresarios tratan de hacer ese tipo de cosas, yo voy canto, hago mi espectáculo y me voy", agregó de forma tajante, con lo cual descartó que tenga algún problema con integrante de 'La Casa de la Comedia'.

Jefferson Farfán anuncia el fin de relación con Xiomy Kanashiro

Como se recuerda, el 7 de febrero, la 'Foquita' Farfán usó sus redes sociales para confirmar el fin de su "corto romance" con la joven modelo Kanashiro. Ello tras los últimos ampays realizados por distintos programas de espectáculos que mostraba a la pareja cariñosa en una discoteca y en una playa del norte del país.

"Confirmo que mi corta relación con la señorita Xiomy Kanashiro ha terminado. Agradeceré respeto. Gracias", fue el breve mensaje que el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram luego de que Xiomy lo hiciera en su respectiva cuenta.

De esta manera, en 'América Hoy', Yahaira Plasencia no tuvo problemas en hablar sobre el romance entre su ex Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. La salsera dejó en claro que no existe enemistad con la modelo peruana y que le desea todo lo mejor al hijo de Doña Charo.