Brenda Carvalho quiere debutar en el CINE y no descarta realizar una escena de ALTO CALIBRE

17/02/2025

Brenda Carvalho tuvo una amena conversación con Exitosa, en donde dio algunos detalles de su vida como artista. La cantante y bailarina brasileña se animó a contar los proyectos tiene para el futuro, revelando a su paso que le gustaría incursionar como actriz de cine. Asimismo, no descartó que pueda realizar una escena de alto calibre si logra llegar a la pantalla grande.

Brenda Carvalho quiere ser actriz de cine

Durante el programa Contra el Trágico, Ricardo Rondón, presentador de Exitosa, le consultó si acaso tiene pensado adentrarse en el mundo de la actuación. En respuesta, la recordada integrante de Axé Bahía afirmó que sí, y remarcó que, si bien ya tuvo una breve experiencia como actriz, le gustaría participar en una producción cinematográfica.

"Hay algo que no he hecho: cine", manifestó la garota. En consecuencia, Rondón preguntó si, dentro de esta faceta, tendría limites o no, poniendo como ejemplo una escena de desnudo o de intimidad explícita con actores de renombre. Lejos de incomodarse, Brenda bromeó indicando que lo primero que haría es consultar cuánto le iban a pagar, y aclaró que no tendría problemas siempre y cuando se especifique en qué contexto se realizaría.

"Todo depende de la situación, cómo se conversa, cuál es la trama, el guión, luego se decide. Nunca me ha llegado, de la nada, 'vamos a hacer un desnudo'", expresó Carvalho, asegurando que su pareja, el exfutbolista Julinho, no se molestaría debido a que son muy conectados "Él sabe que yo quisiera cumplir varias metas en mi vida", aseveró.

En esa línea, añadió que Julinho es un poco más celoso que ella, pero que últimamente ya no presenta esa emoción. Asimismo, resaltó que, a pesar de los casi 20 años de diferencia de edad entre ambos, ella supo acoplarse a él en varios aspectos, y puso como ejemplo los gustos musicales. "A él le gusta más la música de los 80, ¿qué hago yo? Lo respeto. Y cuando yo escucho mi reguetón, él me respeta", manifestó.

Brenda Carvalho sorprende como cantante

En otro momento de la entrevista, Brenda presentó su nueva producción musical. La artista brasileña inició una faceta como cantante, y se animó a interpretar su propia versión en Axé de 'Corazón partido', el famoso tema de Alejandro Sanz.

"Grabé el videoclip de 'Corazón partido', con mis chicos garotos. Pero me chupé (avergoncé) Me encanta la canción, me parece fascinante. También tenemos la versión en portugués", expresó la garota.

Por último, Brenda Carvalho invitó a todos sus fanáticos a participar de su próxima presentación el 15 de marzo, en donde interpretará este tema y otros más de su repertorio musical.