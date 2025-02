Toñizonte revela que fue TRAICIONADO en la televisión: "Lo ayudé a entrar y decía que me saquen"

Toño Rodriguez, conocido en el mundo de la farándula como Toñizonte, tuvo una amena entrevista con Ricardo Rondón en Exitosa. El actor, bailarín, y drag queen peruano se animó a contar algunos secretos de su vida personal, y recordó la vez en que fue traicionado durante su paso por la televisión.

Durante el programa Contra el Tráfico, Rodriguez fue consultado por su faceta en la pantalla chica, y las relaciones laborales que tuvo en algunos medios del espectáculo. En respuesta, aseguró que sus amistades las tiene contadas, debido a que en el ambiente artístico existe mucha envidia. Asimismo, se animó a contar una experiencia muy particular, en donde un conocido suyo fue desleal con él.

"He tenido amigos y sigo teniendo, (pero existe envidia), porque a mí me habían contado. Después me tocó, porque yo ayudé a una persona a entrar al canal, y esta le decía al productor que me saquen, por que yo no era conocido", manifestó Toñizonte entre risas.