Sergio Galliani minimiza a Melissa Paredes en 'AFHS': "No sé quien es, no veo televisión"

El ingreso de Melissa Paredes a la famosa teleserie "Al fondo hay sitio" ha despertado mucha polémica, ya que no muchos están de acuerdo con su participación, pero esta vez fue Sergio Galliani quien sorprendió al decir que no conoce a la actriz y mucho menos a su nuevo personaje.

Como se recuerda, Galliani es uno de los personajes mas queridos y recordados de AFHS, ya que interpretó por ocho temporadas al carismático 'Miguel Ignacio de las Casas', más conocido como 'Nachito'.

El también cantante e influencer de viajes, conversó con una periodista de un conocido medio de comunicación, quien le consultó sobre que le parecía 'Paty', el nuevo personaje que ha ingresado a alborotar a Joel Gonzáles, y que es interpretado por Melissa Paredes.

Grande fue la sorpresa, cuando Sergio dijo no conocer ni a la actriz y mucho menos al personaje que interpreta en la serie, de la cual él alguna vez fue parte.

"No veo televisión, lo siento, y no sé quién es tampoco", comentó el popular Nachito en un inicio.

Seguido de ello, explicó que desde que renunció a la producción de Efraín Aguilar, no consume televisión y esa sería la posible razón por la que no conoce a Melissa, quien ha estado envuelta en varios escándalos mediáticos.

"Te lo juro. Nombres ni me digas... hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no conozco a nadie... (A Melissa Paredes) no la conozco, lamentablemente, no la conozco", expresó a La República.