Erick Elera defiende a Melissa Paredes tras burlas de Sergio Galliani: "Ella es buena actriz"

Hace unos días Sergio Galliani fue consultado sobre la participación de Melissa Paredes en la serie de la que él formó parte hace varios años, AFHS, pero su respuesta ha incomodado a muchos, entre ellos a Erick Elera, quien salió en defensa de la expareja del 'Gato' Cuba.

El actor conocido como 'niño con cara de pez' no dudó en 'poner el pecho' por Patty (personaje que Melissa interpreta en AFHS), pues indicó que ella hace un buen trabajo y si fue aceptada en la serie, es por algo.

Seguido de eso, expresó que le gusta trabajar con actores nuevos y siempre trata que se sientan bien cuando ingresan a una producción.

"Siempre les doy mi apoyo (a los nuevos actores) y quien me conoce sabe qué jamás yo he puesto una cara o un pero a nadie. Con quien me toque actuar yo lo trato con el mayor respeto y trato de aprender de esas personas para hacer que las cosas fluyan y funcionen", agregó.

En otro momento, Erick Elera no tuvo ningún reparo en enviarle un dardo a su excompañero de actuación; además, reveló que ya ha trabajado con Melissa anteriormente.

"Yo no soy un actor de egos, para nada. A quien pongan a mi costado y siempre voy a hacer lo máximo y voy a ayudar a qué mi relación laboral funcione. No es la primera vez qué trabajo con Melissa porque ya hemos estado en otra novela ", concluyó.

El actor de cine y teatro fue consultado sobre el ingreso de 'Paty' a AFHS, nuevo personaje que ha llegado para alborotar a Joel Gonzáles, y que es interpretado por Melissa Paredes.

Grande fue la sorpresa, cuando Sergio dijo no conocer ni a la actriz y mucho menos al personaje que interpreta en la serie, de la cual él alguna vez fue parte.

"No veo televisión, lo siento, y no sé quién es tampoco", comentó el popular Nachito en un inicio.

"Te lo juro. Nombres ni me digas... hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no conozco a nadie... (A Melissa Paredes) no la conozco, lamentablemente, no la conozco", puntualizó.