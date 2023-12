¿Milett embarazada de Tinelli? Moria Casán expone a la pareja en vivo: "Usted es un semental"

Milett Figueroa estuvo ausente en la pista de baile del programa argentino 'Bailando 2023' encendiendo la alarma de la farándula internacional debido a que revelaron que estaba con náuseas y su salud se vio un poco complicada, dejando entrever que estaría posiblemente embarazada de Marcelo Tinelli.

El conductor de televisión argentino dedicó unos momentos durante su programa para aclarar qué pasó realmente con la modelo peruana y mantener la calma por el peculiar comentario de un miembro del jurado.

En la última edición del reality, el popular 'Cabezón' se encargó de desmentir todos los rumores de que Milett estaría esperando un bebé suyo y aprovechó en dejar un mensaje al "amor de su vida" ante las cámaras.

"Nadie dijo nada ayer de embarazo, no sé por qué me relacionan con algo así (...) Tiraron rumores de embarazo y yo los desmiento", expresó la figura de la televisión argentina. Por su parte, Moria, quien lo acompañaba en el programa, respondió en tono pícaro: "Es un semental, Marcelo. Tiene más hijos".

Sin embargo, Marcelo expresó: "Señores, todo puede pasar en la vida", dejando abierta la posibilidad que en un futuro podría formar una familia con nuestra compatriota.

"Milett está con un problema estomacal y tiene 48 horas de reposo, lamentablemente no va a poder estar", explicó Tinelli y ante las caras y preguntas del jurado aseguró: "Por lo que puedo dar a entender no, no está embarazada. No, no alimentamos esos rumores porque no da".