Marcelo Tinelli revela detalles íntimos sobre su romance con Milett Figueroa: "Me enamora todo de ella"

El conductor de 'Bailando 2023', Marcelo Tinelli, vuelve a sorprender a todos al revelar detalles íntimos de su relación con la modelo peruana, Milett Figueroa. A través de una entrevista, el popular 'Cabezón' aseguró que "nunca se había sentido tan enamorado por una mujer" como lo está por ella.

'Marce' detalló a un medio argentino que, a lo largo de su trayectoria artística como presentador de televisión, ha llegado a ver muchas mujeres hermosas, pero nunca como la de nuestra compatriota, de quien quedó "embobado" cuando la conoció mucho antes que el reality de América.

Tinelli reveló que poco a poco fue conociendo a Milett lejos de los proyectores y detrás de cámara, descubriendo en ella "una gran mujer". Además, indicó que en el día de las fotografías oficiales para 'Bailando' fue cuando no pudo resistirse a su belleza, al sentir una gran conexión tras cruzar las miradas.

"No lo hubiese pensado porque no es algo buscado, pero me encontré con una mujer hermosa, maravillosa y que siento como que la conozco de otra vida. Me parece que hay una conexión muy linda. (...) Estoy muy enganchado, enamorado de ella. Me enamora todo de ella y me siento muy cómodo con ella, en familia, con ella y con su familia. Está bueno y me lo permito disfrutar", contó.