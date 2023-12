Milett Figueroa descarta tener hijos con Marcelo Tinelli: "Ni siquiera está en mi mente"

Milett Figueroa remeció la farándula nacional al revelar que no tiene prisa de dar el siguiente paso de ser madre junto a su pareja, el conductor argentino, Marcelo Tinelli, ya que prefiere disfrutar su relación.

La modelo peruana explicó que entre sus principales y más remotas prioridades se encuentra su carrera artística y cuenta con todo el apoyo "del amor de su vida", el popular 'Cabezón', presentador del programa 'Bailando 2023', donde ella es participante como bailarina.

"La maternidad es algo muy importante en la vida de una mujer que quiere ser mamá. Yo la verdad aún no he planificado serlo, me encantaría más adelante, si Dios quiere darme esa bendición, pero ahorita en mis planes no está en convertirme en mamá. Mucho menos pienso en ser mamá cuando acabo de iniciar una relación", detalló la exchica reality de EEG.