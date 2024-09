¡EXPLOTÓ! Mamá de Milett Figueroa ENCARÓ a Ethel Pozo tras críticas: "Estás puesta por tu madre"

No se guardó nada. Martha Valcárcel, la madre de la modelo peruana Milett Figueroa, tuvo una acalorada entrevista con los conductores de 'América Hoy'. Su reacción se produjo luego de que opinaran sobre las críticas hacia su hija, causando que 'Doña Martita' lance un dardo letal a Ethel Pozo.

Durante el diálogo telefónico con el programa matutino, Martha no dudó en salir a defender a su hija, quien actualmente se desempeña como jurado en un concurso de canto, en Argentina. En tal contexto, ella se refirió a las críticas que recibe, haciendo una comparación muy peculiar con la conductora de televisión, Ethel Pozo.

Esto tomó por sorpresa a la hija de Gisela Valcárcel, quien solo atinó a asentar la cabeza. Sin embargo, Martha resaltó que su hija sabe cómo defenderse de los cuestionamientos que reciba, por lo que le resta importancia a lo que puedan decir.

"A Milett la puso Marcelo, pero él mismo ha dicho que está para responder todo lo que ha estudiado, todo lo que sabe. Está perfectamente ahí. No me interesa lo que diga Ángel de Brito (periodista argentino). No me interesa que digan que han puesto a mi hija por publicidad, qué bajo", sentenció.

Previamente popular 'Doña Martita' fue abordada por la participación de Milett en el programa 'Cantando 2024', en donde desempeñará el rol de jueza. Sin embargo, la conversación se tornó un tanto incómoda tras la intervención de Janet Barboza.

La 'Rulitos' hizo referencia a las críticas que había recibido Figueroa por parte de la prensa argentina, tras su debut como jueza en dicho reality de canto. Esto no le gustó para nada a Martha, quien rápidamente, le respondió.

"Janet, me encantaría que no quieras igualarte a una persona que no es muy querida aquí. ¡No bajes de tu nivel!", mencionó Martha, a lo que Janet, incómoda, respondió: "No me compares, Martita". La conversación llegó a tal punto que la madre de Millet pidió hablar con Ethel, cortando de inmediato a Janet.