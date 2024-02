Milett Figueroa le prepara ceviche a Marcelo Tinelli como muestra de su amor ¿Le gustó?

15/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa trató de demostrar sus mejores habilidades culinarias al tratar de preparar un tradicional ceviche a su pareja Marcelo Tinelli en el 'Día de San Valentín', ya que el argentino tuvo algunos detalles románticos hacia ella como muestra de todo el amor que siente hacia ella en los meses que llevan juntos.

Milett sorprende a Marcelo

A través de sus redes sociales, el argentino decidió captar el preciso momento en que la modelo peruana está decidida a sorprender al "amor de su vida" con el dominio del cuchillo, al cortar el pescado y con los insumos en la mesa para iniciar la preparación del plato peruano, que ganó gran popularidad a nivel internacional.

"Señor, es un momento histórico. Milett cazó el cuchillo y va a hacer ceviche por primera vez justo el Día de San Valentín, tremendo. Esperemos terminar bien... wow, acá podemos ver la concentración para el corte del lenguado", se le escucha decir en un primer momento al popular 'Cabezón'.

Al ver la concentración de su pareja, Tinelli no dudó en alabarla e incluso asegurar que los chefs más conocidos del Perú temblarían ante ella por su sazón, a pesar de que aún no lo probaba.

"Acá están todos los elementos para hacer el ceviche que según ella es el mejor de Lima. Tiembla, Gastón, Acurio, Micha (Mitsuharu Tsumura) y muchos chefs grosos de Lima", sentenció.

¿Tinelli aprobó su sazón?

Una vez culminado su plato, Milett le sirvió a Marcelo Tinelli, quien continuó grabando y animándose a probarlo, pero tuvo una insólita reacción ante su pareja.

"Vamos a probarlo, es muy poco, ¿no?, para los dos. No sé, tiene muy buena pinta. Acá vamos, al infinito y más allá, veremos, el ceviche de Milett. (...) Bueno, acabo de probar el ceviche de Milett, la embajadora del plato peruano. La verdad que no anduvo muy bien el ceviche... La voluntad, excelente. Estuvo muy buena la idea. Me dice que la leche de tigre estuvo buena. Pero, sinceramente, no salió muy bien. Está desaprobado para mí", expresó.

En un intento de defenderse, la exchica reality señaló que la leche de tigre que preparó no estuvo tan potente para terminar de cocer el pescado y quizás por eso no terminó de convencer el paladar de su novio, quien no dudó en darle una calificación de 2 puntos, a pesar de que ella formó parte de 'El Gran Chef Famosos'.

Marcelo en San Valentín

Marcelo Tinelli no dudó en declarar su amor a su pareja Milett Figueroa con un emotivo mensaje en sus redes sociales por el 'Día de San Valentín' revelando que le gustaría que su amor perdure mucho tiempo más y las aventuras que viven juntos como su viaje de vacaciones en Punta del Este.

"Feliz día de San Valentín, amor mío. Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo", escribió el conductor argentino de 'Bailando 2023' mientras compartía distintas imágenes íntimas en Instagram.

De esta manera, la modelo y el presentador argentino no dejan de hacer públicas sus muestras de amor, siendo esta vez Milett quien trató de sorprender a Tinelli con su sazón al preparar un tradicional ceviche por el 'Día de San Valentín', una fecha donde muchas parejas demuestran cuánto se quieren.