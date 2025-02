Milett Figueroa presume despampanante figura en su primer día en 'América Hoy': "He venido a aprender"

10/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa remeció el set de 'América Hoy' con su presentación. La modelo de 32 años se sumó a la conducción del magazine matutino y no dudó en presumir la despampanante figura que posee, llevando puesto un sexy vestido en color dorado.

Milett luce tremenda figura en 'América Hoy'

La posibilidad de que Milett Figueroa aparezca en 'América Hoy' sonaba cada vez con más fuerza, y no fue hasta que la mañana de este lunes, 9 de febrero, que por fin se concretó su participación en la conducción.

La actriz peruana fue presentada por sus compañeros: Edson Dávila, Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes no dudaron en resaltar la belleza de la novia de Marcelo Tinelli, sobre todo por el sensual vestido que llevaba y marcaba sus contorneadas curvas.

"Voy a modelar porque me he vestido especialmente (para hoy). Gracias por esa bienvenida, porque los he escuchado detrás (...) He venido a aprender", dijo Milett, quien, lejos de estar nerviosa, mostró un semblante bastante tranquilo y no tuvo problemas de modelar por todo el set para que los televidentes aprecien el vestido que se puso.

Janet no estaba de acuerdo con ingreso de Milett

Hace un par de días, los conductores de 'América Hoy' hicieron un 'live' en Instagram para contar detalles de lo que se venía en el programa; sin embargo, Janet Barboza no pudo evitar mostrarse incómoda ante los rumores de que Milett Figueroa ingrese a la conducción del magazine matutino.

"No estoy de acuerdo, siento que le falta experiencia (...) (¿Te gustaría Milett)? No, porque siento que en conducción le falta experiencia, estar en un programa (...) no te da la experiencia para conducir un programa diario como es 'América Hoy'", expresó.

Pese a que sus compañeros, Ethel Pozo y Edson Dávila, trataron que calmar el momento, afirmando que la novia de Marcelo Tinelli si estaría calificada para sumarse al equipo, la popular 'Rulitos' fue tajante al reafirmar que no está de acuerdo con su posible ingreso debido a que sería "un gasto inútil", es decir, que lo que pagarían a ella, bien puede ser repartido entre los tres.

No obstante, al ver a su compañera en el set, solo atinó a decirle que esperaba que su salida no se dé pronto: "Quiero decirte, porque yo soy frontal y directa, yo no estaba de acuerdo (...) pero espero que dures", señaló.

Sin duda, el ingreso de Milett Figueroa a 'América Hoy' ha sido uno de los más esperados, sobre todo por la gran llegada que la modelo peruana tiene con el público.