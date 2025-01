Janet Barboza EXPLOTA tras posible ingreso de Milett Figueroa a 'América Hoy': "Un gasto inútil"

Milett Figueroa podría estar cerca de sumarse a la conducción de 'América Hoy'. Sin embargo, parece que esta noticia no ha sido del agrado de Janet Barboza, quien tuvo duros calificativos contra la modelo, afirmando que su ingreso sería "un gasto inútil".

Los conductores de 'América Hoy' hicieron una transmisión en vivo para brindar detalles de lo que se viene en el programa. No obstante, Janet Barboza sorprendió al referirse a Milett Figueroa de una manera bastante incómoda, puesto que calificó a la modelo como una persona sin experiencia ante la posibilidad de que esta asuma como conductora del magazine en reemplazo de Brunella Horna.

"No estoy de acuerdo, siento que le falta experiencia (...) (¿Te gustaría Milett)? No, porque siento que en conducción le falta experiencia, estar en un programa (...) no te da la experiencia para conducir un programa diario como es 'América Hoy'", dijo en un primer momento.

Pese a que sus compañeros, Ethel Pozo y Edson Dávila, trataron que calmar el momento, afirmando que la novia de Marcelo Tinelli si estaría calificada para sumarse al equipo, la popular 'Rulitos' fue tajante al reafirmar que no está de acuerdo con su posible ingreso debido a que sería "un gasto inútil", es decir, que lo que pagarían a ella, bien puede ser repartido entre los tres.

"Milett no tiene mucha experiencia (...) no me parece, no estoy de acuerdo (...) Siento que es un gasto inútil, podemos repartirnos el presupuesto entre nosotros", añadió bastante desencajada por dicha noticia.