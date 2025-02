Modelo brasileña y exchica dorada se enfrentan por Jonathan Maicelo: "¡Te lo regalo!"

Jonathan Maicelo vuelve a llamar la atención de la farándula local tras la escandalosa discusión que protagonizaron dos mujeres, aparentemente, vinculadas sentimentalmente con el boxeador.

El boxeador peruano no solo estaría en las primeras planas de los medios de comunicación por su reciente cambio de apariencia tras someterse a una rinoplastia e incluso ser señalado como el nuevo hermano delos 'Gemelos Paletazo', sino que esta vez, el programa de 'Magaly TV: La Firme' llegaron hasta Miraflores ante el reporte del escándalo que protagonizaron la exchica dorada Patty Rumbaud, de nacionalidad cubana, con la brasileña Wigna Eribegue.

Eribegue, quien sería profesora fitness y tuvo un affaire con el 'Rocky de los Barracones' durante la pandemia, mostró su indignación y molestia contra Maicelo hasta el punto de señalar "que abusó de su confianza" tras encerrarse en uno de los cuartos del departamento que asegura "es propiedad de la brasileña".

Incluso, aseveró que la cubana no contribuía con los gastos de la vivienda y que su permanencia le resultaba incómoda. Además, indicó ante las cámaras de Magaly Medina que ya ha tenido problemas con sus vecinos porque el boxeador usa una cochera que no le corresponde.